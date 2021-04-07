في أول تصريح له بعد التكليف.. الخفاجي لـ ’ناس’: هذه خطتي لذي قار

2021/04/07 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف محافظ ذي قار الجديد، احمد الخفاجي، الاربعاء، عن إعداد خطة عمل كاملة وضعت بالتشاور مع مستشارين ومختصين من مختلف القطاعات للنهضوض بواقع المحافظة.

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وفي أول تصريح له بعد تكليفه لموقع "ناس"، (7 نيسان 2021)، أن "إدارته ستشهد حملة إعمار كبرى في المحافظة، وأن أبواب المحافظة مفتوحة للجميع للعمل المشترك للنهوض بواقع المحافظة".

وعن اجتماعه مع الكاظمي، أوضح الخفاجي بأن "رئيس مجلس الوزراء جدد تأكيده على الاهتمام للنهوض بواقع المدينة الخدمي لأن الناصرية أُهملت كثيراً خلال الفترات السابقة، وطلب منا أن نعمل بجهد لارساء الأمن والسلام في المحافظة وكذلك النهوض بالواقع الخدمي والعمراني ومتابعة احتياجات المواطنين والانفتاح على جميع أطياف المحافظة".

وكلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، احمد غني الخفاجي بمهمام محافظ ذي قار، كما حدد أسماء المجلس الاستشاري لدعم المحافظة.





وبحسب وثيقة حصل "ناس" على نسخة منها، (7 نيسان 2021)، فقد "تقرر إلغاء الامر الديواني المرقم (81) ذي العدد (3484) في 27 شباط 2021، وتكليف احمد غني الخفاجي بمهام محافظ ذي قار".

كما أصدر مدير مكتب رئيس الوزراء في وثيقة أخرى قراراً يتضمن "بناءً على مقتضيات مصلحة العمل، ولغرض النهوض بواقع محافظة ذي قار، وتنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي:

أولاً: إلغاء الأمر الديواني المرقم (82) ذي العدد (3485) في 27 شباط 2021،

ثانيا: تشكيل مجلس استشاري لدعم محافظة ذي قار من السادة المدرجة أسماؤهم ادناه،

ويرتبط المجلس برئيس مجلس الوزراء .

1- د.



عبد الرضا حسن سعود

2- د.



محمد هادي حسين

3- الشيخ صبري الرميض

4- الشيخ هدام موحان سفاح

5- الشيخ حسين جبار مطشر الابراهيمي

ثالثا: يتولى المجلس تقديم الدعم اللازم للمحافظ والدوائر المعنية في المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤون المحافظة، ويمنح المجلس الصلاحيات اللازمة لانجاز مهماته.

رابعا: يُفرَّغ أعضاء المجلس الاستشاري من أي أعمال أخرى مكلفين بها، ليتسنى لهم إنجاز مهامهم ضمن المجلس.

خامسا: للسيد محافظ ذي قار صلاحية إضافة من يراه مناسباً لعضوية المجلس .

سادسا: ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

و ينشر "ناس" السيرة الذاتية لمحافظ ذي قار "احمد غني الخفاجي" المكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأدناه السيرة الذاتية للخفاجي محافظ ذي قار الجديد:

الاسم الكامل : أحمد غني سرفان يوسف الخفاجي

تاریخ تولد : 1-7-1970 ذي قار

المهنة : طبيب اختصاص

الحالة الزوجية: متزوج

التحصيل العلمي : طبيب اختصاص تقنيات القلب والأوعية الدموية

محل العمل مركز القلب - دائرة صحة ذي قار

السيرة المهنية :

خريج اعدادية الناصرية للبنين 1938

خريج كلية الطب جامعة البصرة 1994

خريج جامعة آرهوس/ الدنمارك ماجستير تقنيات القلب 2014.

مسؤول وحدة تروية القلب / مركز الناصرية للقلب منذ 2009 .

محاضر زائر في جامعة آرهوس / المدرسة الاسكندنافية لتكنلوجيا القلب .

عضو جمعية القلب والصدر العراقية.

عضو الجمعية الأوربية لتقنيات القلب والأوعية الدموية.

كاتب للعديد من المقالات العلمية.

مثل نقابة الأطباء في مجلس ذي قار الانتقالي الأول عام 2005

مدير التخطيط في دائرة صحة ذي قار 2006

مؤسس مساهم في منظمة نور الحرية الدولية لرعاية الأيتام

مؤسس مساهم في مركز الناصرية للقلب

مساهم في نشاطات العديد من المنظمات الخيرية

مشارك في دورة التخطيط الاستراتيجي - وزارة التنمية البريطانية - بلفاست ايرلندا 2006

مشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل داخل وخارج العراق و مؤلف كتاب دليل تروية القلب 2021، وكاتب العديد من المقالات العلمية والأجتماع.

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