2021/04/07 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو البرلمان الكويتي، يوسف الفضالة، الأربعاء، استقالته من مجلس الأمة الكويتي على خلفية ما بات يعرف إعلامية باسم "أزمة جلسة القسم".

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