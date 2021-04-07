صالح يبحث مع العامري تطورات الاوضاع في العراق

2021/04/07 | 15:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الأربعاء 7 نيسان 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري”.وبحسب البيان، “جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، والتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم الحوار في القضايا الأساسية بالاستناد على تحقيق مصالح المواطنين ويضمن حماية أمنهم وسلامتهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها”.واضاف، “كما جرى بحث الانتخابات المقبلة، واهمية تهيئة ظروف إجرائها […]

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