شاهد لحظة اعتقال مهاجمي دائرة التعويضات في الموصل | فيديو

2021/04/07 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

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لحظة اعتقال مهاجمي دائرة التعويضات في الموصل من قبل امن الحشد … علما المجموعة المهاجمة تنتمي للعصائب

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