2021/04/07 | 15:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يصادق على موازنة 2021 ويعيدها للحكومة للعمل بها ابتداء من الغد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/07 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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