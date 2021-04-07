شرطة ذي قار تتحدث لـNRT عن اعتقال عدد من التجار في المحافظة

2021/04/07 | 16:16 - المصدر: NRT عربية

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أكدت شرطة ذي قار،الاربعاء ،عن اعتقال عدد من التجار الذين يقومون بأحتكار السلع ورفع أسعار المواد الغذائية في اسواق المدينة.

وقال مدير اعلام قيادة شرطة ذي قار العميد فؤاد كريم في تصريح لـ NRT عربية (7 نيسان 2021) ان "مفارزنا الأمنية متمثله بقسم مكافحة الجريمة المنظمة باشرت بجولاتها المستمرة على الاسواق بناء على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي أكد على ضرورة متابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق".

وأضاف كريم انه "تم القاء القبض على بعض التجار الذين يقومون بأحتكار السلع ورفع أسعار المواد الغذائية وتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

وأوضح كريم ان "الغاية من هذه الحمله هو الحيلولة من ارتفاع الأسعار واستقرار الأسواق بما يتلائم مع الوضع المعيشي للمواطن".

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