رئيس الجمهورية يصادق على موازنة 2021 ويعيدها للحكومة للعمل بها ابتداء من الغد

2021/04/07 | 16:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، بمصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة وإعادتها إلى الحكومة للعمل بها.

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