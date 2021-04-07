العراق يعبر حاجز الـ8 آلاف إصابة بكورونا لأول مرة منذ دخول الجائحة

2021/04/07 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الاربعاء، تسجيل 8331 إصابة جديداً بفيروس كورونا بعد إجراء 49588 فحصاً جديدة لمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأكدت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لهذا اليوم ، تسجيل 39 حالة وفاة بالمرض مقابل 5020حالة تعافٍ منه .

وكشفت الوزارة عن تطعيم 8525 مواطناً باللقاح المضاد لكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي في العراق إلى 118670.

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