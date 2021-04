تهديد واستهداف للتحالف..على وقع الحوار الأميركي العراقي

2021/04/07 | 16:21 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ترقب انطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي اليوم الأربعاء، وسط تهديدات من قبل مجموعات مسلحة مغمورة، استهدفت عبوة ناسفة رتلاً لوجيستيا للتحالف الدولي لمحاربة داعش، في مدينة الرمادي العراقية.

أتى ذلك، بعد أن أصدرت مجموعة من الفصائل المسلحة التي تطلق على نفسها تسمية "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية"، مساء أمس الثلاثاء، بيانا أكدت فيه مسبقا ما سيصدر عن الحوار الاميركي العراقي المزمع عقده اليوم.

I am looking forward to speaking to my Iraqi counterpart, Dr.



Fuad Hussein, tomorrow at the U.S.-Iraq Strategic Dialogue.



We will review progress in every area of our broad and strategic partnership.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 6, 2021

كما لوحت بقدرتها وجهوزيتها لفتح جبهات واسعة ضد الوجود الأميركي، بحسب تعبيرها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أواخر الشهر الاضي، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين ستجري في 7 أبريل.

وأمس أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في تغريدة على توتر، عن تطلعه للبحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في المواضيع الاستراتيجية التي تهم البلدين.

