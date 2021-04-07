وثيقة مسربة تكشف معلومات هامة عن قاعدة عين الاسد

2021/04/07 | 16:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نشر وثيقة سرية مسربة تضمنت معلومات هامة عن قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار جنوبي العراق....

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