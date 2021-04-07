نص قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسل الى رئاسة الجمهورية

2021/04/07 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نص قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 ، الذي صوت عليـه مجلس النواب في جلسته المنعقدة مساء يوم الاربعاء الماضي، وتم ارساله الى رئاسة الجمهورية .للاطلاع وتصفـح نص القانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 ، يرجى الضغط على الرابط الالكتروني ..https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2021-1.pdf

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