ارتفاع كبير بالاصابات اليومية .. اكثر من 8300 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/04/07 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (8331) اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء(5020) حالة ووفاة(37) ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./انتهى7

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