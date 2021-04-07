قريبا في خانقين.. فيلم اليوم السابع

2021/04/07 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض قريبا، في خانقين وكلار وكفري والسليمانية، فيلم " اليوم السابع"، الذي يتناول عدم وجود دور السينما في قضاء خانقين.

واوضح عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: ان فيلم " اليوم السابع" تدور احداثه حول عدم وجود دور سينما في خانقين، التي اشتهرت بقاعات سينما صيفية وشتوية، باقبال كبير من سكانه ومن كلا الجنسين خلال سنوات سابقة.

واضاف: ان الفيلم يعد ضمن الافلام القصيرة، من انتاج مديرية الثقافة والفنون في كرميان ومديرية الثقافة والفنون في خانقين بالتعاون مع دار الشهيد سلام الثقافي، موضحا، ان مدة الفيلم 15 دقيقة، ويتطرق الى تناول روحي بين الجيل الناشىء مع السينما، مؤكدا ان جميع الممثلين من خانقين.

واكد ان " اليوم السابع" سيعرض قريبا في السليمانية وكلار وخانقين وكفري، بعد تلقي توجيهات لجنة الصحة السلامة في كوردستان، كما سيشارك في مهرجانات دولية.

PUKmedia خاص

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