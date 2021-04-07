لليوم الثاني.. العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

2021/04/07 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الاربعاء، اعلى

حصيلة اصابات يومية (8331 اصابة) بفيروس

كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ

24 ساعة الماضية، منذ تفشي الوباء في

شباط 2020، بعد ان سجل امس الثلاثاء (7300

اصابة).

وقا

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