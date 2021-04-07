اصابات كورونا في العراق تتخطى حاجز الـ 8 الاف اصابة خلال 24 ساعة

2021/04/07 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 8331 اصابة بـ وباء كورونا و 5020 حالة شفاء اضافة الى وفاة 37 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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