ديمبلي يلقي الكرة في ملعب برشلونة

2021/04/07 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، عن موقف الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، بشأن تجديد عقده، في ظل العروض الكبيرة التي يتلقاها أخيرا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة، حيث ينتظر العرض المقدم من النادي من أجل التجديد لسنوات أخرى".وأضاف، أن "المقربين من ديمبلي يؤكدون أنه يعيش أفضل لحظاته مع برشلونة منذ وصوله، وأنه يفكر جديا في الاستمرار مع الفريق".وأشار إلى أن "خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، يضع ملف تجديد ديمبلي ضمن أولوياته في برشلونة، إلى جانب ملف تجديد ميسي، لكنه لم يتحرك بعد، لمنح اللاعب الفرنسي مزيدا من التركيز على لقبي الليجا وكأس الملك".وينتهي عقد ديمبلي في كامب نو بختام الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد برغبة ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد في ضمه".ويقدم ديمبلي مستويات هائلة مع برشلونة هذا الموسم، تبدو الأفضل منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند في صيف 2017، وقاده ذلك للعودة إلى المنتخب الفرنسي، والتوهج في كامب نو إلى جوار ليونيل ميسي".

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