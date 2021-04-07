"نبشوا قبرها وأشعلوا النار في الجثة".. الأزهر يعلق على حادث صادم بالقاهرة

2021/04/07 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مركز الأزهر العالمي للفتوى عن إدانته الشديدة لواقعة إشعال النيران في جثة ممرضة مصرية عقب نبش قبرها في مدينة حلوان جنوب القاهرة، وفقا لما ذكرت صحف محلية.

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