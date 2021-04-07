حراك عراقي سعودي لتفعيل التعاون البرلماني المشترك

2021/04/07 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تشهد الساحة العراقية السعودية، حراكاً موسعاً على المستوى الحكومي والبرلماني، لتعزيز التعاون بين البلدين، بعد سنوات من الفجوة التي شهدتها العلاقات المشتركة بين بغداد والرياض.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الشورى […]

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