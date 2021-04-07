الطائفية .. من التكفير والإرهاب إلى عبادة الموتى - جعفر المظفر

2021/04/07 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر من المهم التأكيد على أن الإعتزاز بالإنتماء للهويات الثانوية ليس فيه ضير ولا يحمل عدوانية لكن إئتمان جانب العدوانية النائمة لهذه الهويات الثانوية لا يمكن تحقيقه إلا بوجود عاملين متفاعلين في نفس الوقت, العامل الثقافي الحداثي الذي يؤمن بحرية التدين والإلحاد والتمذهب والعامل الثاني هو ضبط الصراعات السياسية لكي تجري في ساحة الهوية الوطنية وضمن دولة علمانية تضمن سيادة القانون والمساواة وتفصل الدين عن ال ......





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