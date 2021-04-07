2021/04/07 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري رحل الرفيق الماركسي العتيد حسقيل قوجمان قبل ثلاث سنوات وفوجئت بموقع الحوار المتمدن ينعية ككاتب "يساري" فسرعان ما خطرلي بأن الحوار المتمدن سينعيني حال رحيلي بعد سنوات قليلة ككاتب يساري أيضاً وهو ما يسيء إلي بمثل ما أساءوا للرفيق طيب الذكر بولشفي اللحمة حسقيل قوجمان .إذّاك بادرت في الحال للإتصال بالرفيق رزكار عقراوي كي يقطع لي وعداً بأن ينعيني كماركسي بلشفي - وليس يسارياً باعتبار اليسار معادٍ لل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليسار على حقيقته - فؤاد النمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليسار على حقيقته - فؤاد النمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).