2021/04/07 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن نائب عام عمّان، حسن العبداللات، اليوم الأربعاء، أن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس الثلاثاء، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار قضائي أردني جديد بتعلق بقضية الأمير حمزة المركز الخبري الوطني.

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