كتلة برلمانية تكشف تطورات لاعادة الدولار الى سعره السابق

2021/04/07 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، عزمه إرجاع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه.

وقال النائب عن الائتلاف خلف عبد الصمد، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (7 نيسان 2021)، انه "نؤكد موقفنا المبدئي الثابت برفض رفع سعر صرف الدولار الذي جسدناه بشكل واضح من خلال رفضنا التصويت على الموازنة و نشير في هذا الصدد الى ان ما صرح به رئيس اللجنة المالية هو عار عن الصحة و مجاف للحقيقة ويهدف الى خلط الاوراق و نؤكد ان الشعب العراقي هو اكثر ذكاء من ان تنطلي عليه محاولات التشويه التي نعتقد ان الاهداف الانتخاببة هي من تقف خلفها."

وأضاف، ان "جلسة التصويت على الموازنة كانت الميدان الحقيقي لاثبات الوقوف مع الفقراء والطبقات الهشة من ابناء شعبنا و ما حصل من تصويت على رفع سعر الصرف في الموازنة هو خطأ كبير يتحمله الذين صوتوا على الموازنة مهما قدموا من تبريرات".

واوضح، "نحن في دولة القانون سنستمر بجهودنا لارجاع سعر الصرف الى ما كان عليه و الدفاع عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة و ذوي الدخل المحدود".

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