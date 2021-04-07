استهداف رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع في الأنبار

2021/04/07 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

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انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ضمن حدود محافظة الانبار

المعلومات الاولية الانفجار لم يؤدي إلى أي خسائر بشرية أو مادية

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