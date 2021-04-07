بالوثيقة.. الصحة تطلب من المالية صرف مخصصات 50% من الراتب الأسمي لكواردها الفنية والإدارية

2021/04/07 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت وزارة الصحة، الأربعاء، وزارة المالية بصرف مخصصات 50‎%‎ من الراتب الاسمي لكوادرها الفنية والإدارية. وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها تتضمن "طلبا وزارة المالية بادراج منح المخصصات للملاكات الإدارية والفنية العاملة في الصحة (50)‎%‎ من الراتب الاسمي ضمن التخصيصات للوزارة والتشكيلات المرتبطة بدوائر الصحة".وأضافت الوثيقة أن "هذا الطلب جاء على خلفية التضحيات التي يقدمها منتسبو وزارة الصحة خلال تقديمهم الخدمة للمواطنين وما يتعرضون من مخاطر التي أدت الى وفاتهم بسبب فايروس كورونا".

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