الرئيس العراقي يستقبل هادي العامري في قصر السلام

2021/04/07 | 16:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري بقصر السلام في بغداد....

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