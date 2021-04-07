2021/04/07 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت كلية الزراعة بجامعة البصرة عن دخول مجلة البصرة للعلوم الزراعية ضمن قاعدة بيانات Scopus العالمية .وقال رئيس هيئة تحرير المجلة الدكتور اسعد رحمن سعيد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" تعد مجلة البصرة للعلوم الزراعية اول مجلة علمية محكمة في جامعة البصرة تدخل ضمن قاعدة بيانات Scopus ، ودخولها سيعزز مكانة الجامعة بين الجامعات الاخرى ".واضاف" ان Scopus هي قاعدة بيانات تحتوي على ملخصات و مراجع من مقالات منشورة في مجلات أكاديمية محكمة ، وتغطي تقريبا 000 22 عنوان من أكثر من 000 5 ناشر، منها 20 الف مجلة يتم تقييمها بواسطة خبراء في التخصصات العلمية والتقنية والطبية والاجتماعية "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة علمية بجامعة البصرة تدخل ضمن قاعدة بيانات Scopus العالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة علمية بجامعة البصرة تدخل ضمن قاعدة بيانات Scopus العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).