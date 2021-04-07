تظاهرة لخريجي الهندسة النفطية امام وزارة النفط

2021/04/07 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تظاهـر العشرات من خريجي كليات الهندسة النفطية امام مبنى وزارة النفط في بغداد ، للمطالبة بتخصيص درجات وظيفيـة لتعيينهم في قانون الموازنة العامة 2021 ، الذي صوت عليه مجلس النواب الاسبوع الماضي./انتهى5

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