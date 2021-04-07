الصحة تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ دخول الجائحة إلى البلاد

2021/04/07 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة بمختبراتها، اليوم، في عموم البلاد، ثمانية آلاف وثلاثمئة وإحدى وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسبعا وثلاثين حالة وفاة وخمسة آلاف وعشرين حالة شفاء.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد المسجل اليوم يعد أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا على الإطلاق منذ تفشي الوباء في آذار العام الماضي.

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