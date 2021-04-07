جرح 3 مدنيين خلال اشتباك مسلح عند دائرة التعويضات في الموصل

2021/04/07 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

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في صورة تعكس حالة الانفلات الأمني واستهتار بعض الفصائل المسلحة بالقانون وبحياة المواطنين أدى اشتباك بين إحدى الفصائل المسلحة مع قوات من الحشد الشعبي الى جرح ثلاثة مدنيين في الموصل مركز محافظة نينوى

وقال مراسل التغيير ان أحد عناصر الفصائل المسلحة في نينوى بدأ بمشاجرة مع قوات حماية دائرة التعويضات محاولا استغلال انتمائه لذلك الفصيل المسلح فما كان من قوات امن حماية الدائرة الا الاتصال بمحافظة نينوى التي أرسلت بدورها قوات من الحشد الشعبي لتعزيز الامن وانهاء ذلك الشجار ليتطور الامر الى قيام ذلك العنصر المسلح بإطلاق النار بعد وصول عدد من زملائه في نفس الفصيل المسلح..



ما أدى الى نشوب اشتباك مسلح بين عناصر الحشد الشعبي وذلك الفصيل وأدى الاشتباك الى جرح ثلاثة مدنيين الامر الذي يعكس استهتار بعض الفصائل المسلحة بالقانون.

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