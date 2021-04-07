صالح يدعو إلى تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة للمهجرين من الإيزيديين

2021/04/07 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس العراقي برهم صالح الى تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة للمهجرين من الإيزيديين الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة والتهجير.

وشدد صالح خلال استقباله وفد المجلس الايزيدي في سنجار، شدد على ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والعمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة اهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، وإعمار المدينة وتعزيز أمنها واستقرارها وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية.

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