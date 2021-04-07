بالصور: العراق يتسلم معدات بقيمة اكثر من 18 مليون من التحالف الدولي

2021/04/07 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم

الأربعاء، تسلم وزارة الداخلية معدات

عسكرية من التحالف الدولي تُقدر قيمتها

بأكثر من 18 مليون دولار أمريكي.

وقال رسول في بيان تلقته

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