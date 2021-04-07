المنتخب العراقي يقفز مرتبة في تصنيف ’فيفا’ الشهري

2021/04/07 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنَ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، تصنيف المنتخبات الجديد لشهر نيسان الحالي.

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وقفزَ المنتخب الوطني العراقي مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا الجديد، ليحتل المركز الـ 68 عالمياً برصيد 1352.82 نقطة.

وجاءَ منتخبنا في المركز السابع عربياً، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وحلَ أسودُ الرافدين، في المركز السابع آسيوياً بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

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