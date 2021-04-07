2021/04/07 | 17:06 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأربعاء 7 أبريل 2021 | 04:56 مساءً | عدد القراءات : 22

العراق يقفز مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا الجديد

اعلنَ الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية لشهر نيسان/ أبريل الحالي.

وقفزَ منتخبنا الوطني مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا الجديد، ليحتل المركز الـ 68 عالمياً برصيد 1352.82 نقطة.

وجاءَ منتخبنا في المركز السابع عربياً، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وحلَ أسودُ الرافدين، في المركز السابع آسيوياً بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

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