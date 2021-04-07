2021/04/07 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن مدعين للانتماء في صفوفه، مهددة بقطع يد كل من يحاول انتحال صفة الحشد.وقالت الهيئة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “قامت مجموعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يوضح بشأن مدعين للانتماء إليه المركز الخبري الوطني.

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