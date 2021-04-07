وزارة الداخلية تتسلم معدات بقيمة 18 مليون دولار من التحالف في قاعدة عين الأسد

2021/04/07 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلمت وزارة الداخلية العراقية معدات عسكرية من التحالف الدولي تُقدر قيمتها بأكثر من ثمانية عشر مليون دولار أمريكي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن وزارة الداخلية تسلمت معدات بقيمة أكثر من ثمانية عشر مليون دولار أميركي، تشمل أكثر من ألف ومئتين وخمسين قطعة سلاح وإحدى وثمانين مركبة ذات دفع رباعي متعددة الأغراض، مبينا ان التسليم تم في قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار.

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