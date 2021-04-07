2021/04/07 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من حادثة الاشتباك.. أمن الحشد يعتقل عناصر من فصيل مسلح حاولوا الاستيلاء على مزايدة لـ"نخالة طحين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/07 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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