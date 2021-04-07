الكاظمي : الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة سيبحث وجود قوات التحالف الدولي

2021/04/07 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحـة مصطفى الكاظمي ، خلال اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني : " ان الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية سيبحث وجود قوات التحالف الدولي التي استقدمت الى العراق لمحاربة داعش، وكان لها دور مؤثر في هذا المجال"./انتهى5

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