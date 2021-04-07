الكاظمي يحدد ملفات الجولة الجديدة من الحوار الستراتيجي مع واشنطن

2021/04/07 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الملفات التي ستبحثها الجولة الجديدة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس لوزراء، في بيان تلقاه […]

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