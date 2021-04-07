ريواز فائق: ضرورة تعويض مواطني الاقليم المتضررين من العمليات الارهابية

2021/04/07 | 17:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الدكتور ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، الدكتور بسمة محمد مصطفى عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان كيفية الاستفادة من القانون رقم 20 الصادر سنة 2009 والخاص بتعويض المتضررين من الحروب والاعمال الارهابية والمخلفات الحربية.

من جانبها أوضحت الدكتور ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، ان مواطني اقليم كوردستان قدموا تضحيات جسام في الحرب ضد الارهاب والارهابيين وانهم تعرضوا الى اضرار كبيرة نتيجة العمليات الحربية والقصف الصاروخي والعمليات الارهابية، ومن الضروري على الحكومة الاتحادية والاطراف ذات العلاقة تعويض المواطنين المتضررين في الاقليم وفق القانون رقم 20 الصادر سنة 2099.

PUKmedia ترجمة

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