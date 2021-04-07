اعتقال 31 ارهابيا بينهم مسؤولين بداعش في مخيم الهول

2021/04/07 | 17:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قياديون من وحدات مكافحة الإرهاب YAT باعتقال 31 ارهابيا سورياً وعراقياً من خلايا داعش في مخيم الهول، بينهم 8 من نساء داعش، خلال 47 عملية، فيما لا تزال العمليات مستمرة في المخيم.

وكانت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، قد أطلقت في الـ 28 من آذار/مارس المنصرم، المرحلة الأولى من حملة "الإنسانية والأمن" وأنهتها بعد 5 أيام متواصلة في الـ2 من نيسان الجاري.

وقال القياديون في الوحدات انهم اعتقلوا خلال الأيام الأربعة الماضية 31 مرتزقًا بين عراقي وسوري، بينهم 7 نساء ممن عملن كخلايا لداعش داخل مخيم الهول.

وبحسب القياديين، فإن ذلك جرى خلال 47 عملية مداهمة وتفتيش نفذت في خيم القاطع "الأول، الثالث، الرابع، الخامس السابع، وعدد من المنازل الطينية المشيدة في القاطع الأول الخاص بالعراقيين".

ووفقًا للقياديين فإن عمليات وحدات مكافحة الإرهاب YAT تأتي بناء على المعلومات التي تحصل عليها الجهات الأمنية خلال التحقيقات الجارية مع مرتزقة خلايا داعش ممن اعتقلوا خلال حملة "الإنسانية والأمن".

واعتقل في الحملة 125 مرتزقًا بينهم 20 مسؤولًا حسب ما أعلنته قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في بيان إنهائها للحملة.

ويضم مخيم الهول 60 ألفاً و351 شخصاً بين سوريين وعراقيين، وأجانب، يتوزعون على 16 ألف و404 أسرة.

PUKmedia اعلام قوى الامن الداخلي

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