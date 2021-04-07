2021/04/07 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد

اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات

المسلحة السيد مصطفى الكاظمي

........

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي،

اليوم الاربعاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: ٦٠٪ من قوات التحالف غادرت العراق خلال الاشهر الماضية من عمر هذه الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: ٦٠٪ من قوات التحالف غادرت العراق خلال الاشهر الماضية من عمر هذه الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).