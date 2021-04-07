2021/04/07 | 18:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن ائتلاف دولة القانون، تقديم الطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن فقرات موازنة 2021.وقال النائب عن الائتلاف عطوان العطواني للوكالة الرسمية، إنه تم تقديم الطعن الى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة كونها الجهة الوحيدة للتشكي والطعن بالقرارات التشريعية التي تصدر من مجلس النواب.وأضاف، أن هناك ضررا كبيرا لحق بالمواطن العراقي جراء إقرار وتشريع قانون الموازنة، لكونها لم تراع الوضع الاقتصادي والمالي والظرف الذي يمر به البلد، لافتا الى أن هناك ردود افعال تتفق مع رؤية ائتلاف دولة القانون بأن قرار رفع سعر الدولار أثر وبشكل كبير على المواطن.وبشأن الانتخابات، ذكر العطواني أنه تم الاتفاق على اعتماد البطاقة البايومترية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون: قدمنا الطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: قدمنا الطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: قدمنا الطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).