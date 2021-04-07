2021/04/07 | 18:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع وصف مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما مباراة الكلاسيكو الأفضل في العالم.وقال بنزيما إن " الكلاسيكو هو الأفضل في العالم للجميع، لأن الفريقين يملكان تاريخًا عريضًا".وأضاف "أنها بمثابة مباراة نهائية، وعلى هذا النحو، علينا أن نقدم أفضل مستوى لنا".وتابع: أن نادي برشلونة تطور كثيرًا، ولديه حارس مرمى مميز وهو تير شتيجن".وأشاد بنزيما بالبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، وحذر من خطورته، مؤكدًا أنه "يفعل كل شيء على أرض الملعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما: الكلاسيكو الأفضل في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما: الكلاسيكو الأفضل في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).