2021/04/07 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنَ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأربعاء، تصنيف المنتخبات الجديد لشهر نيسان الحالي.

وقفزَ المنتخب الوطني العراقي مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا الجديد، ليحتل المركز الـ 68 عالمياً برصيد 1352.82 نقطة.

وجاءَ منتخبنا في المركز السابع عربياً، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وحلَ أسودُ الرافدين، في المركز السابع آسيوياً بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني تقفز مركزًا جديدًا في تصنيف الفيفا الجديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني تقفز مركزًا جديدًا في تصنيف الفيفا الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).