صور من الجو.. عملية عسكرية لتأمين الصحراء الحدودية غربي العراق

2021/04/07 | 18:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفذت القوات الأمنية، الأربعاء، عملية واسعة لملاحقة بقايا داعش في الصحراء الشامية بالانبار، لتأمين المناطق الصحراوية الحدودية للبلاد.

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وذكرت فرقة المشاة السابعة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 نيسان 2021)، أن "قوة محمولة جوا عملت على اسناد القطعات الارضية اثناء تنفيذها لواجب تفتيش صحراء الشامية وغرب مدينة القائم الحدودية مع سوريا".

وأضاف البيان أن "هذه الاعمال تاتي ضمن عمليات مكافحة بقايا فلول داعش الارهابي والحد من حركتهم لتامين المناطق الصحراوية والحدودية للبلاد".

وأكد ان "القوة قامت بالبحث والتفتيش عن المطلوبين، فيما تستمر الفرقة بعمل التحصينات المطلوبة لذلك وتجفيف منابع الارهاب وقطع خطوط الامداد لهم ان وجدت".

ولفت البيان الى ان "القوات عادت الى مواقع انطلاقها وبدون أي حوادث تذكرـ عقب تنفيذها الواجب والوصول الى الاهداف المرسومة وتفتيشها تفتيشا دقيقا".

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