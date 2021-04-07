انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي الثالث للاقتصاد الإسلامي

2021/04/07 | 18:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: انطلقت أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، تحت شعار "التمويل الإسلامي الرقمي..الواقع واستشراف المستقبلي".وينظم مؤتمر الشارقة الدولي الثالث للاقتصاد الإسلامي، مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي …

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