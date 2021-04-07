وزير التخطيط: اقتربنا من إنجاز ’خطة الإصلاح والتعافي’ في البلاد

2021/04/07 | 18:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، الأربعاء، عن قرب انتهاء وزارته من إنجاز خطة الإصلاح والتعافي في العراق. وأكد الوزير وفقا لبيان صادر عن الوزارة، وتلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الحكومة العراقية تبذل جهودا استثنائية في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها العراق حاليا، بهدف معالجتها والحد من تداعياتها المستقبلية، على المجتمع”. …

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