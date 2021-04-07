2021/04/07 | 18:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداظهر تسجيل فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، وقوع اشتباكات مسلحة داخل دائرة تعويضات نينوى.واشات بعض صفحات التواصل الاجتماعي الى وقوع إصابات بين المدنيين ولم يتسنى ل- “النور نيوز” التثبت حتى الان من مصدر رسمي حول ما جرى.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. اشتباكات مسلحة داخل دائرة تعويضات نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. اشتباكات مسلحة داخل دائرة تعويضات نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).