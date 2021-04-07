عاجل.. تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر

2021/04/07 | 18:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، تأجيل القمة الثلاثية ببغداد التي كان من المقرر عقدها يوم غد الخميس.

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