2021/04/07 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

679 مشاهدة

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، مستجدات الاوضاع الامنية في البلاد، مؤكدا ان العراق لم يعد بحاجة للقوات الاجنبية.

وقال الكاظمي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 نيسان 2021)، انه "لدينا مهاما اساسية تتمثل بحماية الدولة وتحصينها، عبر تقوية و اعادة بناء المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها الجيش العراقي وباقي اجهزتنا الامنية".

واضاف البيان، ان "علاقات العراق الاقليمية والدولية المتميزة تدعم توجه حماية الدولة"، مؤكدا ان "الاسبوع الماضي شهد تواصلا عراقيا نوعيا مع محيطه والعالم، سواء عبر الزيارتين الرسميتين الى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية، او الوفود الدولية المستمرة الى العراق لتعزيز التعاون والدعم".

واشار الى ان "الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية الذي تعمل عليه فرق فنية منذ فترة، حيث سيتطرق الى ملفات متعددة بين البلدين، منها السياسية والاقتصادية والصحية والثقاقية، فضلا عن التعاون الامني"، مبينا انه "سيتم بحث وجود قوات التحالف الدولي التي استقدمت الى العراق لمحاربة داعش، وكان لها دور مؤثر في هذا المجال".

واوضح البيان، ان "التطور الكبير في قدرات قواتنا الامنية، وتغير شكل التهديد الارهابي على الارض، مهد لمغادرة ما يقرب من 60٪ من قوات التحالف خلال الاشهر الماضية من عمر هذه الحكومة ".

وتابع، ان "هذا الامر مكن العراق للانتقال قريبا الى مرحلة انتفاء الحاجة للوحدات المقاتلة الاجنبية، والاقتصار على الادوار التدريبية والاستشارية والدعم اللوجستي والتعاون الاستخباري، وذلك لحين وصول العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بجهود ابنائه وتعاونهم وتكاتفهم".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهم ما جاء في اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهم ما جاء في اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).